Невообразимая радость на пустом стадионе

22 июля 2020 г. 16:38
Автор: Виталий Лабскир
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Судьбоносный пенальти на 90-й минуте матча.

В заключительном, 42-м туре Сегунды - второго по силам испанского дивизиона команде украинца Романа Зозули "Альбасте" для того, чтобы не вылететь в третий дивизион необходимо было побеждать в гостях "Кадис". "Кадис", в свою очередь, уже обеспечивший себе повышение в классе, если не проигрывал, становился чемпионом Сегунды.

На 89-й минуте при счете 0:0 в ворота "Кадиса" был назначен 11-метровый. Взялся исполнять пенальти Майкел Меса. На 90-й минуте 11-метровый был реализован, и "Альбасете" победил 1:0. 

Дальше была огромная радость игроков "Альбасете" и серьезное разочарование футболистов "Кадиса".

Зозуля в этом судьбоносном для "Альбасете" матче провел на поле все 90 минут.

Видео: 

Cádiz 0 - 1 Albacete / Gol Maikel Mesa y permanencia

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