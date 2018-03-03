Невообразимый промах при ударе по пустым воротам

03 марта 2018 г. 18:14
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Такк умудриться промазать по пустым воротам - это тоже надо уметь.

В матче чемпионата Австралии по футболу между двумя командами из одного города - "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" игроки "Сити" уступали 1:2, и в компенсированное к основному матчу время вратарь побежал к воротам "Виктори", дабы попытаться помочь забить гол.

Но голкипер потерял мяч у чужой штрафной площади, и футболист "Мельбурн Виктори" Джеймс Троизи выбежал на пустые ворота "Мельбурн Сити" и... умудрился пробить мимо этих самых пустых ворот.

Благо, матч завершился победой "Виктори" - 2:1, иначе Троизи рисковал угодить под расправу партнеров по команде.

В обзоре матча эпизод с промахом по пустым воротам начинается с 1:15.

 

Видео: 

MELBOURNE DERBY - HIGHLIGHTS - Round 22 - Hyundai A-League 2018

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