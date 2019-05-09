Невообразимый сценарий и во втором полуфинале Лиги Чемпионов

Футбольная Лига Чемпионов в нынешнем сезоне выходит в буквальном смысле умопомрачительной.

Накануне в полуфинальном противостоянии английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" "Ливерпуль" умудрился выиграть ответный матч 4:0, проиграв в первом 0:3.

Второй полуфинал "Аякс" (Голландия, Амстердам) - "Тоттенхэм" (Англия, Лондон) подарил еще один невероятный камбек. "Аякс" выиграл первый матч в гостях - 1:0, а в ответном, дома, вел в счете 2:0 после первого тайма. То есть "Тоттенхэму" необходимо было забивать во второй половине ответного поединка три мяча. И, на удивление, это удалось сделать. Причем автор всех трех голов Лукас Моура. К тому же победный, третий гол, Моура забил на последней секунде последней 5-й минуты компенсированного времени.

То есть по сумме двух матчей вышло 3:3. В финал же вышел "Тотттенхэм", благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.

Таким образом, впереди английский финал Лиги Чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".