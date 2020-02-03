Неймар получил желтую карточку за эффектный финт

Арбитр не оценил мастерство Неймара. Точнее - оценил желтой карточкой.

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Монпелье" "звездный бразильский футболист ПСЖ Неймар совершил эффектный финт, перекинув пяткой мяч через себя и игрока "Монпелье".

Арбитр усмотрел в этом техническом действии Неймара издевательство над соперником и предъявил желтую карточку за недисциплинированное поведение. Естественно, Неймар был очень зол таким судейским решением.

Отстается добавить, что матч завершился победой ПСЖ с разгромным счетом - 5:0.