Неймар получил желтую карточку за эффектный финт

03 февраля 2020 г. 17:00
Автор: Виталий Лабскир
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Арбитр не оценил мастерство Неймара. Точнее - оценил желтой карточкой.

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Монпелье" "звездный бразильский футболист ПСЖ Неймар совершил эффектный финт, перекинув пяткой мяч через себя и игрока "Монпелье".

Арбитр усмотрел в этом техническом действии Неймара издевательство над соперником и предъявил желтую карточку за недисциплинированное поведение. Естественно, Неймар был очень зол таким судейским решением.

Отстается добавить, что матч завершился победой ПСЖ с разгромным счетом - 5:0.

Видео: 

Neymar gets yellow card for doing rainbow flick

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