Неймар рискует пропустить финал Лиги Чемпионов из-за обмена футболками

19 августа 2020 г. 11:26
Автор: Виталий Лабскир
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Нарушение прописанного медицинского протокола может выйти боком для бразильской "звезды" французского ПСЖ Неймара.

После того, как в полуфинале Лиги Чемпионов ПСЖ выиграл у "Лейпцига" 3:0, Неймар обменялся футболками с футболистом "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом.

Медицинский коронавирусный протокол УЕФА запрещает такой обмен. Если следовать протоколу, Неймар должен получить один матч дисквалификации, то есть пропустить финал Лиги Чемпионов, и уйти в изоляцию на две недели.

 

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