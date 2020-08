Неймар рискует пропустить финал Лиги Чемпионов из-за обмена футболками

Нарушение прописанного медицинского протокола может выйти боком для бразильской "звезды" французского ПСЖ Неймара.

После того, как в полуфинале Лиги Чемпионов ПСЖ выиграл у "Лейпцига" 3:0, Неймар обменялся футболками с футболистом "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом.

Медицинский коронавирусный протокол УЕФА запрещает такой обмен. Если следовать протоколу, Неймар должен получить один матч дисквалификации, то есть пропустить финал Лиги Чемпионов, и уйти в изоляцию на две недели.

Neymar could be BANNED for Champions League final after swapping shirts with Halstenberg following PSG’s win vs Leipzig.pic.twitter.com/irg3Sr0wpY

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 18, 2020