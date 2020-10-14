Неймар, сделав хет-трик, стал вторым по результативности в истории сборной Бразилии

Больше Неймара за сборную Бразилии забил лишь Пеле.

Во втором туре южноамериканского отбора в финальную часть чемпионата мира-2022 матч между сборными Перу и Бразилии завершился со счетом 4:2 в пользу бразильцев. При этом Неймар сделал хет-трик.

Теперь у Неймара 64 гола, забитых за бразильскую сборную. Он вышел на 2-е место по этому показателю, опережая теперь на 2 гола Роналдо. Больше всех среди бразильцев забил за свою сборную легендарный Пеле - 77 голов.

В отборе же на ЧМ-2022 в Южной Америке только две сборные набрали после двух туров максимальные 6 очков - Бразилия и Аргентина.