Неймар, сделав хет-трик, стал вторым по результативности в истории сборной Бразилии

14 октября 2020 г. 16:16
Автор: Виталий Лабскир
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Больше Неймара за сборную Бразилии забил лишь Пеле.

Во втором туре южноамериканского отбора в финальную часть чемпионата мира-2022 матч между сборными Перу и Бразилии завершился со счетом 4:2 в пользу бразильцев. При этом Неймар сделал хет-трик.

Теперь у Неймара 64 гола, забитых за бразильскую сборную. Он вышел на 2-е место по этому показателю, опережая теперь на 2 гола Роналдо. Больше всех среди бразильцев забил за свою сборную легендарный Пеле - 77 голов.

В отборе же на ЧМ-2022 в Южной Америке только две сборные набрали после двух туров максимальные 6 очков - Бразилия и Аргентина.

Видео: 

Peru vs Brazil 2-4 - All Goals & Highlights (Resumen) 2020 HD

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