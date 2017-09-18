Ничья харьковского "Металлиста 1925" с "Днепром-1"

В 12-м туре второй лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" прервал свою победную серию, продолжавшуюся девять туров кряду.

"Металлист 1925" открыл счет после того, как Эдмар реализовал пенальти. К слову, для Эдмара это была последняя игра за харьковскую команду перед отъездом в США. При этом он не исключает, что еще когда-нибудь вернется в Харьков.

Отыгрался "Днепр-1" благодаря голу Игоря Когута после розыгрыша штрафного.

В итоге - ничья 1:1.

Набрав в 12-ти турах 28 очков, "Металлист 1925" возглавляет турнирную таблицу группы "Б" второй лиги.