Ничья харьковского "Металлиста 1925" с "Днепром-1"

18 сентября 2017 г. 13:54
108 просмотров

В 12-м туре второй лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" прервал свою победную серию, продолжавшуюся девять туров кряду.

"Металлист 1925" открыл счет после того, как Эдмар реализовал пенальти. К слову, для Эдмара это была последняя игра за харьковскую команду перед отъездом в США. При этом он не исключает, что еще когда-нибудь вернется в Харьков.

Отыгрался "Днепр-1" благодаря голу Игоря Когута после розыгрыша штрафного.

В итоге - ничья 1:1.

Набрав в 12-ти турах 28 очков, "Металлист 1925" возглавляет турнирную таблицу группы "Б" второй лиги.

Видео: 

"Металлист 1925" - "Днепр-1" - 1:1

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.