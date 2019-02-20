Ничья и поражение. "Металлист 1925" сыграл в Крматорске двумя составами против местного "Авангарда"

20 февраля 2019 г. 16:10
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты харьковского "Металлиста 1925" в рамках подготовки к весенней части сезона в Первой лиге совершили поездку в Краматорск.

Там подопечные Олександра Горяинова сыграли двумя составами против краматорского "Авангарда".

В матче условно вторых составов была зафиксирована ничья - 2:2. В поединке условно первых составов победил "Авангард" - 3:1.

На прошлой неделе два аналогичных поединка состоялись на базе "Металлиста" в поселке Высокий. Тогда "Металлист 1925" победил в поединке условно вторых составов - 3:0 и была зафиксирована нулевая ничья в матче условно первых составов.

 

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