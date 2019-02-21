Ничья в Харькове и поражение во Франкфурте. "Шахтер" не прошел "Айнтрахт" в 1/16 Лиги Европы

21 февраля 2019 г. 23:30
Автор: Виталий Лабскир
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Для донецкого "Шахтера" стадией 1/16 Лиги Европы завершилась еврокубковая кампания сезона 2018\19 гг.

Заняв в прошлом году 3-е место в своей группе Лиги Чемпионов, "Шахтер" перебрался в во второй по значимости футбольный еврокубок - Лигу Европы, где в 1/16-й финала встречался с немецким "Айнтрахтом".

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Харькове, завершился вничью - 2:2. Сегодня, в ответном поединке, "Айнтрахт" одержал во Франкфурте крупную победу - 4:1.

Таким образом, "Шахтер" устпил по сумме двух матчей - 3:6 и вылетел из Лиги Европы на столь ранней стадии.

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