Ничья в украинском футбольном "классико" "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

23 октября 2017 г. 12:29
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В Киеве в рамках 13-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся матч двух украинских грандов - "Динамо" и "Шахтера".

Этот поединок с минимумом опасных моментов завершился вничью - 0:0.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что его команду засудили, а главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека отметил, что всем очевидно, что его подопечные играли лучше, чем динамовцы.

После этой ничьи "Шахтер", идущий во главе турнирной таблицы, сохранил комфортное преимущество в 7 очков над "Динамо".

Видео: 

Dynamo 0-0 Shakhtar. Highlights (22/10/2017)

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