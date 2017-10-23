Ничья в украинском футбольном "классико" "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

В Киеве в рамках 13-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся матч двух украинских грандов - "Динамо" и "Шахтера".

Этот поединок с минимумом опасных моментов завершился вничью - 0:0.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что его команду засудили, а главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека отметил, что всем очевидно, что его подопечные играли лучше, чем динамовцы.

После этой ничьи "Шахтер", идущий во главе турнирной таблицы, сохранил комфортное преимущество в 7 очков над "Динамо".