Ночной автослалом в Харькове. Гонка со светящимися препятствиями

Автомобильный слалом не днем, а ночью. В Харькове прошли уникальные гонки, которые требовали от участников соревнований не только мастерства, но и повышенного внимания.

Автомобильный клуб "Харьков" провел необычные ночные соревнования. Как отметили в мире автоспорта, этим соревнованиям подходит термин "уникальные", потому что таким образом автослалом ночью еще никто и никогда не устраивал.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Вы знаете, я всегда люблю быть первым. Мы впервые когда-то провели кросс, впервые провели здесь Кубок Лиманов по ралли. И сейчас провели ночную гонку со светящимися препятствиями. Ну, клянусь, такого не было в Украине, может быть и в мире.

Это был третий этап национальной гоночной серии "Лихолет-2019". Соревновались 26 пилотов из Харькова, Днепра, Павлограда и других городов. Победу же во всех классах добыли харьковчане. В частности, Марина Визир среди женщин, а также Максим Головко, Дмитрий Михайский и Илья Черняев. Причем Черняев праздновал успех сразу в двух классах и был от этого в восторге.

Илья Черняев, победитель ночного слалома:

Светящиеся фигуры. Классно. В первый раз такое. Вообще супер. Удовольствия масса. Все классно было.

Определенной сенсацией стало, что в командном зачете молодая команда "Про Драйв" опередила в борьбе за первое место титулованную команду "ХАДО-Моторспорт». Последний этап национальной гоночной серии состоится в октябре. А еще в сентябре пройдет этап чемпионата Украины по ралли Кубок Лиманов, который соберет сильнейших пилотов Украины.