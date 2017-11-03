Ногой в челюсть. Футболист атаковал болельщика

03 ноября 2017 г. 12:46
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Перед матчем Лиги Европы между португальской "Виторией Гимараэш" и французским "Марселем" произошел конфликт, итогом которого стало удаление футболиста до начала матча.

Когда футболисты "Марселя" стали в ходе разминки бить по воротам, Патрис Эвра случайно  угодил мячом в голову болельщику.

Это привело к оскорблениям с трибун в адрес Эвры и к ответным жкчтким репликам. После чего болельщики спустились к полю, а Эвра выверенным ударом, но уже не мячом а ногой, засадил одному из них в челюсть.

И тогда арбитр показал Эвре красную карточку перед стартовым свистком.

Остается еще добавить, что Марсель проиграл этот матч, ставший скандальным еще до его начала, со счетом 0:1.

 

Видео: 

Patrice Evra appears to have kicked a Marseille supporter! 02/11/2017

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