Ногой в челюсть. Футболист атаковал болельщика

Перед матчем Лиги Европы между португальской "Виторией Гимараэш" и французским "Марселем" произошел конфликт, итогом которого стало удаление футболиста до начала матча.

Когда футболисты "Марселя" стали в ходе разминки бить по воротам, Патрис Эвра случайно угодил мячом в голову болельщику.

Это привело к оскорблениям с трибун в адрес Эвры и к ответным жкчтким репликам. После чего болельщики спустились к полю, а Эвра выверенным ударом, но уже не мячом а ногой, засадил одному из них в челюсть.

И тогда арбитр показал Эвре красную карточку перед стартовым свистком.

Остается еще добавить, что Марсель проиграл этот матч, ставший скандальным еще до его начала, со счетом 0:1.