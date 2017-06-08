Ногой в голову вместо удара по мячу. Пострадавший упал без сознания

Жуткий эпизод произошел в мтаче 5-го тура чемпионата Бразилии "Флуминенсе" – "Атлетико Паранаэнсе".

На 75-й минуте матча при счете 1:1 защитник "Флуминенсе" Ренато Силва решил выполнить красивый удар бисиклетой. Однако вместо мяча попал ногой в лицо защитнику "Атлетико Паранаэнсе" Вандерсону.

Вандерсон моментально потерял сознание и упал на газон.

На поле выехала машина скорой помощи, которая прямо со стадиона отправилась с футболистом в больницу, где Вандерсону диагностировали сотрясение мозга.

Следует отметить, что Ренато Силва получил за такое грубое нарушение правил только желтую карточку.

К этому моменту "Атлетико Паранаэнсе" использовал все свои замены, поэтому матч команда доигрывала в меньшинстве. Встреча так и завершилась со счетом 1:1.

"Атлетико Паранаэнсе" сообщил, что Вандерсон провел ночь в больнице и уже чувствует себя хорошо.