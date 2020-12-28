Ногой в висок. Жесткий нокаут на 14-й секунде поединка

28 декабря 2020 г. 13:52
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Короткий и при этом очень странный бой.

В российском городе Самара состялся турнир промоушена OFC (Open Fighting Championship).

Самам быстрым вышел поединок между Султанбеком Парпибаевым из Киргизии и таджиком Фирузом Ходибаевым. Парпибаев, словно в уличной драке, понесся сразу же на соперника, размахивая кулаками, и опкстив при этом голову. Ходибаев сразу же "вычислил", что ему противостоит дилетант. Ходибаев охладил пыл киргизского оппонента встречными атаками, после чего на 14-й секунде боя нанес нокаутирующий удар ногой в висок Парпибаеву.

Пока Парпибаев падал, и рефери остановил бой прошло еще 3 секунды. Таким образом, поединок продлился 17 секунд и завершился победой Фируза Ходибаева нокаутом.

 

Видео: 

OFC 1: Фируз Ходибаев — Султанбек Парпибаев | Быстрый НОКАУТ

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53