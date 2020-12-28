Ногой в висок. Жесткий нокаут на 14-й секунде поединка

Короткий и при этом очень странный бой.

В российском городе Самара состялся турнир промоушена OFC (Open Fighting Championship).

Самам быстрым вышел поединок между Султанбеком Парпибаевым из Киргизии и таджиком Фирузом Ходибаевым. Парпибаев, словно в уличной драке, понесся сразу же на соперника, размахивая кулаками, и опкстив при этом голову. Ходибаев сразу же "вычислил", что ему противостоит дилетант. Ходибаев охладил пыл киргизского оппонента встречными атаками, после чего на 14-й секунде боя нанес нокаутирующий удар ногой в висок Парпибаеву.

Пока Парпибаев падал, и рефери остановил бой прошло еще 3 секунды. Таким образом, поединок продлился 17 секунд и завершился победой Фируза Ходибаева нокаутом.