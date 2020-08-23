Нокаут года? Поветкин, дважды побывав в нокдауне, наглухо "вырубил" Уайта

23 августа 2020 г. 12:29
Автор: Виталий Лабскир
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Потрясающий боксерский поединок в супертяжелом весе.

В британском Брентвуде состоялся бой за пояс временного чемпоина мира по версии WBC между англичанином Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным из России.

Поветкин на первой и последней минутах 4-го раунда побывал в нокдаунах, но сумел "выжить" . Зато в 5-м раунде россиянин изловчился провести апперкот, после которого Уайт упал без чувств.

Для Поветкина, которому через две недели исполнится 41 год, это 36-я победу (при этом 25-ю - нокаутом) в 39-ти проведенных боях. У 32-летнего Уайта это был 29-й бой в его профессиональной карьере и при этом 2-е поражение. Единственным, кто до сих пор побеждал Уайта, был чемпион мира в трех весовых категориях британец Энтони Джошуа.

Уайт уже заявил, что будет готов до конца 2020 года провести реванш с Поветкиным. Поветкин дал согласие на бой-реванш.

Видео: 

Alexander Povetkin Brutally Knockout Dillian Whyte | Full Highlights

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