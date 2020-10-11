Нокаут на 6-й секунде в бою супертяжей

11 октября 2020 г. 18:52
Автор: Виталий Лабскир
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Ну очень быстро.

В канадском городе Шавинган прошел вечер бокса. Российский боксер-супертяж Арсланбек Махмудов отстаивал звание чемпиона Северной Америки по версии NABF против канадца Диллона Кармана.

Махмудов сначала нанес "разведывательный" джеб, затем ударил джебом чуть мощнее, и этого хватило, чтобы Карман упал на 6-й секунде первого раунда.

Рефери, досчитав до 10-ти, принял решение, что канадский боксер не готов продолжать бой, и засчитал победу Махмудову техническим нокаутом. После чего Карман даже театрально повозмущался, мол, почему не позволили драться дальше.

Следует отметить, что в послужном списке Махмудова 11 побед в 11-ти боях. Причем все - нокаутом. Российский боксер проживает в Канаде и все свои поединки также проводил пока исключительно в Канаде. Пояс чемпиона Северной Америки по малопрестижной версии NABF он завоевал уже в третий раз.

Видео: 

Arslanbek Makhmudov Kos Dillon Carman in 6 seconds

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