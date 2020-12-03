Нокаут на последней минуте заключительного раунда.

Бил, бил и добил.

В Южном Киркби (Великобритания) состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Ричардсом Болотниксом из Латвии и бывшим россиянином, а ныне представителем Германии Сержем Михелом.

По регламенту это был 10-тираундовый поединок. В 5-м раунде Болотникс послал соперника в нокдаун. А на последней минуте 10-го, зажав в углу, обрушил град ударов. Потрясенный Михел упал, до счета "10" поднялся, и рефери уже готов был дать добоксировать оставшиеся 15 секунд боя, но секундант Михела, показав белое полотенце, просигнализровал, что этого делать не стоит, и Болотниксу, и без того убедительно выигрывавшему по очкам, была присуждена победа нехническим нокаутом.