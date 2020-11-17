Нокаут после серии мощных ударов в голову

17 ноября 2020 г. 19:04
Автор: Виталий Лабскир
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В главном бою боксерского вечера дрались два непобедимых доселе бойца. После поединка, не продлившегося и двух раундов, остался один.

В американском Лос-Анджелесе противостояли друг другу Эдвард Ортис из США и уругваец Амилкар Видал.

Во 2-м раунде прошла серия мощных ударов в голосу от Видала. Ортис при этой "бомбежке" оставался на ногах, однако уже был не в состоянии защищаться. Вмешался рефери, и останвил бой, зафиксировав победу Видала техническим нокаутом.

У уругвайского боксера это 12-я победа в 12-ти боях, в том числе 11-я - нокаутом. А Ортис, проведший 14 поединков, впервые проиграл.

Видео: 

Amilcar Vidal dominates previously-undefeated Edward Ortiz in 2nd-round KO | HIGHLIGHTS | PBC ON FOX

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