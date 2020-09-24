Нокаут в бою ранее непобедимых боксеров

24 сентября 2020 г. 13:56
Автор: Виталий Лабскир
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Главный бой боксерского вечера завершился нокаутом.

В американском Лос-Анджелесе в рамках полулегкого веса (57,2 кг) дрались Ранфис Энкрансьон из Доминиканской Республики и американец Вик Пасийас.

До их очного поединка в послужном списке Энкрансьона было 17 побед в 17-ти боях, в том числе 13 - нокаутом. Пасийас 15 раз выходил в ринг и неизменно побеждал, в том числе 8 раз нокаутом.

И, вот, в бою двух непобедимых боксеров верх взял Пасийас. В 6-м раунде он уронил Энкарнсьона. Тот тяжело поднялся и, вроде бы, был готов продолжать бой. Однако его секунданты посчитали иначе и выбросили белое полотенце.

Следует отметить, что до момента остановки поединка Пасийас значсительно превосходил соперника по количеству нанесенных ударов, пришедшихся в цель - 181 против 26-ти.

Видео: 

Encarnacion vs Pasillas HIGHLIGHTS: September 23, 2020 | PBC on FS1

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