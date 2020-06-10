Нокаут в первом раунде в бою супертяжей

10 июня 2020 г. 12:08
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Большой бокс вернулся после коронавирусной паузы. Первый, по-настоящему представительный вечер бокса, состоялся в американском Лас-Вегасе. Один из боев в рамках этого вечера с участием супертяжей завершился зрелищным нокаутом в 1-м же раунде.

Дрались итальянец Гуидо Вианелло и американец Дон Хэйнсворт. Хэйнсворт, пропустив правый хук упал, сумел подняться до счета "10", однако продолжал пребывать в состоянии "грогги". А потому рефери принял решение не продолжать бой.

У 26-летнего Вианелло это был 7-й поединок на профессиональном ринге и при этом 7-я победа. Причем 7-я - нокаутом.

Видео: 

Top Prospect Guido Vianello Scores a 1st Round Knockout of Donald Haynesworth | FIGHT HIGHLIGHTS

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53