Нокаут в женском титульном боксерском поединке

06 декабря 2020 г. 19:18
Автор: Виталий Лабскир
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Попадать под такие женские кулаки травмоопасно.

В аргентинском городе Кордоба прошел вечер бокса. В его главном бою временный титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе оспаривали две боксерши из Аргентины Назарена Ромеро и Джульетто Кардозо.

За 30 секунд до конца 2-го раунда Ромеро обрушила на соперницу град ударов, и рефери, пожалуй, замешкался с тем, чтобы вовремя остановить поединок. Когда он вмешался, Ромеро вовсю избивала Кардоза, которая уже утратила способность защищаться.

Ниже вышеописанная развязка этого боя с 9:50.

Видео: 

05.12.2020 - Nazarena ROMERO vs Julieta CARDOZO - Título Mundial AMB - Full fight

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