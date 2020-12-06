Нокаут в женском титульном боксерском поединке

Попадать под такие женские кулаки травмоопасно.

В аргентинском городе Кордоба прошел вечер бокса. В его главном бою временный титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе оспаривали две боксерши из Аргентины Назарена Ромеро и Джульетто Кардозо.

За 30 секунд до конца 2-го раунда Ромеро обрушила на соперницу град ударов, и рефери, пожалуй, замешкался с тем, чтобы вовремя остановить поединок. Когда он вмешался, Ромеро вовсю избивала Кардоза, которая уже утратила способность защищаться.

Ниже вышеописанная развязка этого боя с 9:50.