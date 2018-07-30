Нокаутировал и "похоронил" прямо на ринге

Победивший боец крайне некорректно повел себя после победы, одержанной сокрушительным нокаутом.

В японском городе Саитама в рамках турнира по смешанным единоборствам Rizin 11 состоялся поединок между местным спортсменом Таканори Гоми и американцем Мелвином Гуллардом.

Гоми, сначала едва сам не был нокаутирован, но сумел перехватить инициативу и отправить Гулларда в тяжелейший нокаут.

Японец стал бурно радоваться своему успеху. Вот только делал это весьма своеобразно. То взбирался на углы ринга, то, соскочив, иммитировал процесс рытья могилы прямо в ринге и захоронения туда поверженного соперника, который на момент таких действий Гоми все еще оставался без сознания.