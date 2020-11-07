Нокаутирован бывший чемпион мира в супертяжелом весе

07 ноября 2020 г. 20:51
Автор: Виталий Лабскир
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Бой завершился нокаутом в середине 2-го раунда.

В 2006 году белорусский боксер Сергей Ляхович стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO, победив американца Леймона Брюстера.

Сейчас, спустя 14 лет, Ляховичу уже 44 года, и он до сих пор не завершил свою боксерскую карьеру.

Сегодня в российском Екатеринбурге Ляхович дрался против не имеющего поражений на профессиональном ринге россиянина Евгения Романова и, пропустив на 2-й минуте 2-го раунда серию из ударов в голову и корпус, оказался в нокауте.

Ниже на видео боя нокаут на 6:50.

Видео: 

Нокаут | Евгений Романов, Россия vs Сергей Ляхович, Беларусь | WBO Global | RCC Boxing Promotions

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