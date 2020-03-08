Нокаутирован непобедимый боксер-супертяж

08 марта 2020 г. 13:54
Автор: Виталий Лабскир
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Поляк Адам Ковнацки считалься безусловным фаворитом в бою против Роберта Хелениуса из Финляндии.

Бой этих боксеров-супертяжей за право стать официальном претендентом на титул WBA, которым владеет британец Энтони Джошуа, прошел в Бруклине (США).

Ковнацки біл значительно активнее с самого начала поединка, вібрасывал гораздо больше ударов. Хелениус откровенно "выживал" во 2-м и 3-м раундах.

Развязка же внезапно пришлась на начало 4-го раунда. В размене ударами Хелениус попал навстречу, и Ковнацки упал. Рефери почему-то не отсчитал нокдаун. Как только бой был продолжен, Ковнацки снова пропустил, и снова упал. Можно было фиксировать нокаут. Но рефери дал продолжить, и тут же Хелениус добил соперника.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ковнацки. Хелениус же теперь стал официальным претендентом на чемпионский титул.

Видео: 

Kownacki vs Helenius HIGHLIGHTS: March 7, 2020 - PBC on FOX

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