Нокаутирован непобедимый боксер-супертяж

Поляк Адам Ковнацки считалься безусловным фаворитом в бою против Роберта Хелениуса из Финляндии.

Бой этих боксеров-супертяжей за право стать официальном претендентом на титул WBA, которым владеет британец Энтони Джошуа, прошел в Бруклине (США).

Ковнацки біл значительно активнее с самого начала поединка, вібрасывал гораздо больше ударов. Хелениус откровенно "выживал" во 2-м и 3-м раундах.

Развязка же внезапно пришлась на начало 4-го раунда. В размене ударами Хелениус попал навстречу, и Ковнацки упал. Рефери почему-то не отсчитал нокдаун. Как только бой был продолжен, Ковнацки снова пропустил, и снова упал. Можно было фиксировать нокаут. Но рефери дал продолжить, и тут же Хелениус добил соперника.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ковнацки. Хелениус же теперь стал официальным претендентом на чемпионский титул.