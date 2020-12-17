Нокаутированный боксер частично вылетел за ринг

17 декабря 2020 г. 13:39
Автор: Виталий Лабскир
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Рефери не понял, что нокдаун, фактически, был уже нокаутом, а потому бой следовало останавливать.

В австралийском городе Параматта состоялся боксерский поединок за титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первом получреднем весе между австралийцем Тимом Цзю и Боуином Морганом из Новой Зеландии.

В 1-м же раунде Цзю уронил Моргана. Рефери отсчитал нокдаун, хотя Морган был потрясен и не мог продолжать поединок. 

Тем не менее, рефери дал указание продолжать. После чего первым же ударом Цзю жестко и глубоко нокаутировал Моргана. Новозеландец пролетел чуть ли не полринга и "финишировал" частично за канатами.

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