Нокаутированный боксер был очень недоволен тем, что рефери остановил бой

25 августа 2020 г. 17:02
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, изрядно получив, все равно хотел продолжать драться.

В рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе в поединке двух американцев Джоуи Спенсера и Шоуна Уэста Спенсер в четвертом раунде мощно попал, Уэст опустился на канвас, и рефери сразу же развел руки, показывая, что это нокаут, и бой завершен.

Уэст был категорически против, однако рефери не изменил своего решения.

Для 20-летнего же Спенсера, начавшего свою профессиональную карьеру три года назад, это был уже 11-й бой и при этом 11-я победа, в том числе 8-я - нокаутом.

Видео: 

Joey Spencer bolsters resume with fourth-round KO win over Shawn West | HIGHLIGHTS | PBC ON FOX

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