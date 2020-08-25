Нокаутированный боксер был очень недоволен тем, что рефери остановил бой

Боксер, изрядно получив, все равно хотел продолжать драться.

В рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе в поединке двух американцев Джоуи Спенсера и Шоуна Уэста Спенсер в четвертом раунде мощно попал, Уэст опустился на канвас, и рефери сразу же развел руки, показывая, что это нокаут, и бой завершен.

Уэст был категорически против, однако рефери не изменил своего решения.

Для 20-летнего же Спенсера, начавшего свою профессиональную карьеру три года назад, это был уже 11-й бой и при этом 11-я победа, в том числе 8-я - нокаутом.