Нокаутированный боксер потерял равновесие, направляясь в свой угол

Нокаут сильно повлиял на координацию движений проигравшего боксера.

В главном бою боксерского вечера в американском городе Киссими (штат Флорида) дрались в полусреднем весе (63,5 кг) мексиканец Антонио Моран.и пуэрториканец Эмануэль Колон.

Оба соперника являлись чемпионами по региональной версии WBA Fedecentro.

Развязка пришлась на последнюю минуту 6-го раунда - Моран нокаутировал Колона.

Колон поднялся еще до счета "10", однако явно не мог держать равновесие. После того, как рефери дал отмашку о прекращении боя, зафиксировав победу мексиканца нокаутом, пуэрториканский боксер пошел в свой угол и там упал бы, если бы не канаты ринга, а также помощь рефери и секундантки.

На видео нокаукто и его последствия с 3:00.



