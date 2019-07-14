Нокаутированный Димитренко едва не вылетел за канаты

Плачевно завершился боксерский поединок для экс-украинского, а ныне немецкого супертяжа Александра Димитренко.

В Антибе (Франция) Димитренко проводил рейтинговый бой против олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро-2016 француза Тони Йоки.

Развязка наступила в третьем раунде. Сначала Димитренко оказался в нокдауне. Александр показал, что он готов продалжать поединок, и рефери , отсчитав нокдаун, позволил драться дальше.

Вот только дальше Димитренко сопротивляться уже был не в состоянии, и, пропустив нокаутирующий удар в голову, повис на канатах, едва не вылетев за пределы ринга. На этом бой и завершился.

У Йоки это 6-я победа в 6-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 5-я нокаутом. Димитренко проиграл уже в 6-й раз в своей карьере, причем в третий раз подряд.