Нокаутированный Олейник заявил, что он не был нокаутирован

В прошлом лидер харьковского спортивно-бандитского клуба "Оплот", а ныне российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, потерпев поражение сокрушительным нокаутом, отрицает, что был нокаутирован.

Олейник в минувший уик-энд был нокаутирован уже на 12-й секунде боя, пропустив сокрушительный удр в висок от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио. При этом, падая, Олейник заработал двойной перелом ноги.

И, вот, что написал Алексей Олейник в соцсетях: