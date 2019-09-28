Нокаутированный спортсмен потерял память и решил, что победил

Жесткий и при этом курьезный эпизод случился в бою кик-боксеров.

Во Франции в турнире "Битава при Сен-Рафаэле" проводили между собой поединок француз Хаким Кетаиб и Хосе Мария Кеведо из Испании.

Кеведо, пропустив нокаутирующий удар, вылетел за пределы ринга, а когда пришел в себя, встал и поднял руки, решив, что одержал победу. Но это была потеря памяти. Кеведо сначала пошел в сторону, противоположную от ринга, затем его вернули в ринг, где он продолжал бродит с поднятыми руками, думая, что победил.