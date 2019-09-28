 

Нокаутированный спортсмен потерял память и решил, что победил

28 сентября 2019 г. 19:18
Автор: Виталий Лабскир
114 просмотров

Жесткий и при этом курьезный эпизод случился в бою кик-боксеров.

Во Франции в турнире "Битава при Сен-Рафаэле" проводили между собой поединок француз Хаким Кетаиб и Хосе Мария Кеведо из Испании.

Кеведо, пропустив нокаутирующий удар, вылетел за пределы ринга, а когда пришел в себя, встал и поднял руки, решив, что одержал победу. Но это была потеря памяти. Кеведо сначала пошел в сторону, противоположную от ринга, затем его вернули в ринг, где он продолжал бродит с поднятыми руками, думая, что победил.

Видео: 

José Maria Quevedo vs Hakim Ketaieb UN BOXEUR PREND UN GROS K.O ET SE RELÈVE EN CROYANT AVOIR GAGNÉ

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.