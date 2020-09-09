Нокдаун и нокаут в чемпионском бою на заключительной минуте последнего 12-го раунда

Боксеры выложились на все сто.

В Кирксби (Великобритания) состоялся вечер бокса, главным поединком которого был бой за титул чемпиона Европы по версии EBU во втором полулёгком весе (до 59 кг) между французом Самиром Зиани и британцем Алексом Дилмагани.

Развязка, да еще и какая, пришлась на заключительный, 12-й раунд. Причем на его последнюю минуту. Зиани, сохраинвший гораздо больше сил, чем соперник, сначала отправил Дилмагани в нокдаун, причем голова британца оказалась за канатами ринга. Дилмагани держался на ногах, но был настолько потрясен, что рефери мог бы и остановить бой. Однако рефери дал шанс Дилмагани дотерпеть до финального гонга оставшиеся около 30-ти секунд. Но Зиани вновь потряс соперника, и это был уже нокаут.

Ниже видео боя. Вышеописанная развязка - с 37:20.