 

Нокдаун и нокаут в первом раунде

21 сентября 2019 г. 13:39
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, одержавший все свои победы нокаутом, вновь нокаутировал соперника.

Главным событием боксерского вечера в мексиканском Монтеррее стал бой местного боксера Эдуарда Нуньеса против венесуэльца Рафаэля Эрнандеса.

Нуньес до сих пор провел 18 боев. 17 из них выиграл, причем все нокаутом. И, вот, 18-я победа нокаутом. Причем в первом же раунде. На его последней минуте.

Сначала был нокдаун. Эрнандес, пропустив серию ударов по корпусу, опустился на колено. А затем Нуньес добил и нокаутировал соперника, едва при этом не выбив Эрнандеса за пределы ринга.

Видео: 

Eduardo Sugar Nuñez vs Rafael Potro Hernandez

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