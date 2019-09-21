Нокдаун и нокаут в первом раунде

Боксер, одержавший все свои победы нокаутом, вновь нокаутировал соперника.

Главным событием боксерского вечера в мексиканском Монтеррее стал бой местного боксера Эдуарда Нуньеса против венесуэльца Рафаэля Эрнандеса.

Нуньес до сих пор провел 18 боев. 17 из них выиграл, причем все нокаутом. И, вот, 18-я победа нокаутом. Причем в первом же раунде. На его последней минуте.

Сначала был нокдаун. Эрнандес, пропустив серию ударов по корпусу, опустился на колено. А затем Нуньес добил и нокаутировал соперника, едва при этом не выбив Эрнандеса за пределы ринга.