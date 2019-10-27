 

Нокдаун и нокаут в первом раунде боя супертяжей

27 октября 2019 г. 15:27
Автор: Виталий Лабскир
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Польский боксер супертяжелого веса Артур Шпилька одержал быструю зрелищную победу.

Всего три месяца назад Шпилька проиграл тяжелейшим нокаутом англичанину Дереку Чисоре. И, вот, 30-летний поляк после того крайне чувствительного поражения вышел в ринг, дабы продемонсрировать, что  его рано списывать со счетов.

В главном бою боксерского вечера в польском городе Сосновец Шпилька дрался против итальянца Фабио Туйаха.

В первом же раунде Артур послал соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут. Это 22-я победа Шпильки (в том числе 15-я нокаутом) на профессиональном ринге при четырех поражениях.

Видео: 

Artur Szpilka - Fabio Tuiach Cała walka

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