Нокдаун и технический нокаут в бою супертяжей

Главным событием боксерского вечера в Монреале стал поединок в супертяжелом весе за пояс континентального чемпиона Америки по версии WBC. Проживающий в Канаде россиянин Арсланбек Махмудов подтветдил свои амбиции стать грозной силой среди боксеров-супертяжей. Махмудов пока побеждает исключительно нокаутами.

Соперником Махмудова в его 8-м бою на профессиональном ринге стал американец Джоната Райс, которій до сих пор ни разу не был в нокауте. Махмудов же во всех своих поединках нокаутировал соперников в 1-м, либо во 2-м раунде.

На сей раз бой не вышел таким быстротечным. Махмудов брал раунд за раундом по очкам. За 30 секунд до конца 6-го раунда он отправил Райса в нокдаун. Нокдаун вышел достаточно тяжелым. Райс протянул до гонга, затем вышел на 7-й раунд, но был уже практически не в состоянии защищаться, и после серии тяжелых ударов, нанесенных россиянином, рефери остановил бой, присудив Махмудову победу техническим нокаутом.

Таким образом, у Махмудова уже 8 побед на профессиональном ринге в 8-ми проведенных боях при 8-ми нокаутах.