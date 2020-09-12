Нокдаун с "полётом" в 1-м раунде и технический нокаут - во 2-м

12 сентября 2020 г. 13:55
Автор: Виталитй Лабскир
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Российский боец смешанных единоборств, дравшийся по правилам бокса с англичанином, отправившем 16 лет назад в нокаут Майка Тайсона, разобрался с соперником за два неполных раунда.

В подмосковных Химках боксерский поединок провели 40-летний Сергей Хапритонов и 48-летний Дэнни Уильямс.

Уильямс не сумел оказать серьезного сопротивления. В середине первого раунда (на видео на 1:30) Харитонов откравил Уильямса в нокдаун. При этом британец совершил "полёт" на непослушных ногах.

На последней же минуте 2-го раунда потрясенный Уильямс уже не в состоянии был боксировать, и рефери остановил бой, присудив Харитонову победу техническим нокаутом.

Видео: 

Сергей Харитонов - Дэнни Уильямс ПОЛНЫЙ БОЙ / Видео боя РЕН ТВ нокаут

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