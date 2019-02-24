Нокдаун в 3-м раунде и технический нокаут в 6-м в отборочном бою супертяжей

24 февраля 2019 г. 12:41
Автор: Виталий Лабскир
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В Лондоне сосотоялся боксерский поединок в супертяжелом весе. Британец Джо Джойс и бывший чемпион мира по версии WBC канадец Бермейн Стиверн дрались в отборочном поединке за статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии WBA.

Джойс вышел победителем этого противостояния. В 3-м раунде он "уронил" Стиверна. Это был нокдаун. А в 6-м раунде рефери остановил откровенное избинеие, присудив Джойсу победу техническим нокаутом.

У 28-летнего Джойса, который лишь чуть более года дерется в профессионалах, это была 8-я победа в 8-ми проведенных поединках. Причем во всех Джойс побеждал нокаутом.

Видео: 

Joe Joyce vs Bermane Stiverne Highlights (KO)

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