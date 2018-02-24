Норвегия установила исторический рекорд по количеству медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде

Сегодня пал рекорд США, датированный 2010-м годом. Тогда американские спортсмены на зимней Олимпиаде в Ванкувере завоевали 37 медалей - больше, больше чем кто-либо до тех пор в истории зимних Олимпийских игр. Сегодня у Норвегии стало 38 олимпийских медалей Пхенхчана-2018. И это, возможно, еще не предел.

Рекордная, 38-я медаль была завоевана норвежскими горнолыжниками в командных соревнованиях. Норвегия стала здесь бронзовым призером. Победила Швейцария, "серебро" - у Австрии.

Сегодня и завтра у норвежских олимпийцев еще есть возможность превзойти установленный реорд по количеству медалей, завоеванных на одних зимних Олимпийских играх