Ноу-хау. Вратарь стал в стенку при исполнении штрафного удара и едва не подвел команду

09 сентября 2020 г. 16:01
Автор: Виталий Лабскир
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Как правило, в футболе голкипер "выстраивает" игроков своей команды в стенке при исполнении соперником штрафного удара, угрожающего воротам . Но, как оказалось, не всегда.

В матче команд, выступающих в третьем по силам дивизионе чемпионата Польши, "Сиарка" (Тарнобжег) - "Висла" (Пулавы) вратарь "Сиарки" Иероним Зох сам стал в стенку.

После удара со штрафного Зох попытался отбить мяч руками, но не дотянулся. Благо, защитник на линии ворот спас "Сиарку" от гола, парировав мяч головой.

Сам же матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Сиарки".

Видео: 

Big brain time from the goalie.

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