Новое приветствие. Первая красная карточка. Первый гол. Футбол в эпоху коронавируса

08 мая 2020 г. 16:14
Автор: Виталий Лабскир
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Итак, начался футбольный национальный чемпионат в первой из списка стран, не игнорировавших угрозу коронавируса.

Первый тур чемпионата Южной Кореи-2020 по футболу открылся матчем "Чонбук Моторс" - "Сувон Блюинс".

Вместо традиционного ранее предматчевого рукопожатия футболисты соперничающих команд выстроились друг напротив друга и поклонились.

В самом же матче составы команд стали неравными на 75-й минуте. За грубый фол автралийский легионер "Сувона" Терри Антонис получил прямую красную карточку. (Этот момент ниже в видеообзоре матча на 4:12).

"Чонбук" сумел воспользоваться численным преимущесством незадолго до финального свистка. На 84-й минуте после подачи углового Ли Дон Гук замкнул навес и принес своей команде победу - 1:0.

Забитый гол ниже в видеообзоре матча на 5:00.

 

Видео: 

[하나원큐K리그1] 1R 전북 vs 수원 하이라이트 | Jeonbuk vs Suwon Highlight(20.05.08)

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