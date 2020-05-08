Новое приветствие. Первая красная карточка. Первый гол. Футбол в эпоху коронавируса

Итак, начался футбольный национальный чемпионат в первой из списка стран, не игнорировавших угрозу коронавируса.

Первый тур чемпионата Южной Кореи-2020 по футболу открылся матчем "Чонбук Моторс" - "Сувон Блюинс".

Вместо традиционного ранее предматчевого рукопожатия футболисты соперничающих команд выстроились друг напротив друга и поклонились.

В самом же матче составы команд стали неравными на 75-й минуте. За грубый фол автралийский легионер "Сувона" Терри Антонис получил прямую красную карточку. (Этот момент ниже в видеообзоре матча на 4:12).

"Чонбук" сумел воспользоваться численным преимущесством незадолго до финального свистка. На 84-й минуте после подачи углового Ли Дон Гук замкнул навес и принес своей команде победу - 1:0.

Забитый гол ниже в видеообзоре матча на 5:00.