Новые правила. Хоккеист был удален за игру без шлема

До начала нынешнего сезона в НХЛ были правила, согласно которым, хоккеист, оказавшись без шлема, мог доиграть смену на льду. Теперь под предлогом повышения безопасности правила изменились, и появилась первая жертва нововведений, согласно которым, запрещено играть без шлема.

В первом периоде матча регулярного чемпоината НХЛ между "Сент-Луисом" и "Нью-Джерси" хоккеист "Нью-Джерси" ПиКей Суббан сфолил на Александре Стине из "Сент-Луиса". Из-за грубой игры Суббана Стин остался без шлема.

Главный арбитр поднял руку, сигнализируя об отложенном штрафе для Суббана, поскольку хоккеисты "Сент-Луиса" продолжали владеть шайбой. Стин, будучи без шлема, дабы не нарушать правила, должен был сразу ехать на скамейку запасных меняться. Но он продолжил играть.

В результате Суббан получил 2 минуты штрафа за грубую игру, а Стин, в соответствии с новыми правилами - 2 минуты штрафа за игру без шлема.