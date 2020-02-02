Новый рекорд выигранных Australian Open

В Мельбурне на первом теннисном турнире Большого Шлема в 2020-м году - Australian Open состоялся финал в мужском одиночном разряде.

В финальном поединке сошлись серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Джокович победил в пяти сетах.- 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и выиграл Australian Open в 8-й раз в своей карьере. Это новый рекорд по количеству побед на этом турнире. Прежнее достижение также принадлежало Джоковичу и составляло, соответственно, 7 побед.

Всего же у Джоковича теперь 17 трофеев, завоеванных на турнирах Большого Шлема.