Новый рекорд выигранных Australian Open

02 февраля 2020 г. 18:47
Автор: Виталий Лабскир
49 просмотров

В Мельбурне на первом теннисном турнире Большого Шлема в 2020-м году - Australian Open состоялся финал в мужском одиночном разряде.

В финальном поединке сошлись серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Джокович победил в пяти сетах.- 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и выиграл Australian Open в 8-й раз в своей карьере. Это новый рекорд по количеству побед на этом турнире. Прежнее достижение также принадлежало Джоковичу и составляло, соответственно, 7 побед.

Всего же у Джоковича теперь 17 трофеев, завоеванных на турнирах Большого Шлема.

Видео: 

Новак Джокович – Доминик Тим. Australian Open-2020. Обзор финала

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.