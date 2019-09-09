 

Новый рейтинг WTA. Свитолина в ТОП-3

09 сентября 2019 г. 16:18
Автор: Виталий Лабскир
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Появился новый теннисный рейтинг по итогам завершившегося заключительного в этом году турнира Большого Шлема US Open.

Украинка Элина Свитолина, дошедшая до полуфинала, поднялась в мировом рейтинге на 3-е место. Это повторение лучшего результата Свитолиной. Третьей в мировой табели о рангах она уже была два года назад.

В первой сотне женского мирового рейтинга WTA помимо Свитолиной еще три украинские теннисистки: Даяна Ястремская на 30-й позиции, Леся Цуренко - на 68-й, Катерина Козлова - на 74-й.

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