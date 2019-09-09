Новый рейтинг WTA. Свитолина в ТОП-3

Появился новый теннисный рейтинг по итогам завершившегося заключительного в этом году турнира Большого Шлема US Open.

Украинка Элина Свитолина, дошедшая до полуфинала, поднялась в мировом рейтинге на 3-е место. Это повторение лучшего результата Свитолиной. Третьей в мировой табели о рангах она уже была два года назад.

В первой сотне женского мирового рейтинга WTA помимо Свитолиной еще три украинские теннисистки: Даяна Ястремская на 30-й позиции, Леся Цуренко - на 68-й, Катерина Козлова - на 74-й.