Ну и нравы. После матча Второй лиги в Виннице болельщики избили абитра

16 мая 2019 г. 16:30
Автор: Виталий Лабскир
71 просмотр

Поединок Второй лиги украинского футбола "Нива" (Винница) - "Полесье" (Житомир) закончился грандиозным скандалом.

После финального свистка, зафиксировавшего победу "Полесья" со счетом 2:1, болельщики "Нивы" выскочили на поле и устроили охоту на главного арбитра этого матча Дениса Резникова, поскольку тот, по их мнению, симпатизировал "Полесью".

Резников не сумел спастись бегством и был избит.

Затем в дело вмешались полицейские и попытались охладить пыл избивавших.

Тем временем, значительная часть болельщиков попыталась заблокировать вход судьям в подтрибунное помещение. В итоге вновь потребовалась помощь полиции.

Видео: 

Після матчу Нива (Вінниця) - Полісся (Житомир) вболівальники побили арбітра - Житомир.info

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.