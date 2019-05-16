Ну и нравы. После матча Второй лиги в Виннице болельщики избили абитра

Поединок Второй лиги украинского футбола "Нива" (Винница) - "Полесье" (Житомир) закончился грандиозным скандалом.

После финального свистка, зафиксировавшего победу "Полесья" со счетом 2:1, болельщики "Нивы" выскочили на поле и устроили охоту на главного арбитра этого матча Дениса Резникова, поскольку тот, по их мнению, симпатизировал "Полесью".

Резников не сумел спастись бегством и был избит.

Затем в дело вмешались полицейские и попытались охладить пыл избивавших.

Тем временем, значительная часть болельщиков попыталась заблокировать вход судьям в подтрибунное помещение. В итоге вновь потребовалась помощь полиции.