Ну и ну. Региональные власти Швецарии отправили сборную Украины по футболу на карантин

Беспрецедентное решение.

В связи с эпидемией коронавируса в сборной Украины по футболу главный врач швейцарского кантона Люцерн принял решение о том, что украинская футбольная делегация помещается в карантин.

Матч Лиги Наций Швейцария - Украина, который должен был начаться сегодня в 21:45 в Люцерне, отменен.

Дальнейшую судьбу этого матча, который должен решить, какая из сборных сохранит прописку в элитном дивизионе Лиги Наций, теперь будет решать УЕФА.

Этим утром украинские футболисты, у которых не выявлен коронавирус, еще не будучи помещенными в карантин, провели тренировку.