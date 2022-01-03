«О, это позор». Овечкин вылетел за борт

Конфуз случился с российским хоккеистом американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтоном» Овечкин, делая сопернику силовой приём, умудрился вылететь за борт.

Twiiter «Нью-Джерси», разместивший видео произошедшего с Овечкиным, написал: «О, это позор».

Следует добавить, что оконфузившийся стол неудачным силовым приёмом Овечкин, не забросил в этом матче ни одной шайбы и не отдал ни одной результативной передачи, а его команда потерпела поражение в овертайме — 3:4.