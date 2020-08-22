Обидчик "Шахтера" проиграл в финале Лиги Европы

22 августа 2020 г. 13:23
Автор: Виталий Лабскир
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Итальянский "Интер" (Милан), разгромивший в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" (5:0), капитулировал в финале против испанской "Севильи".

В финальном матче "Интер" - "Севилья" команды поочередно вели в счете. В конце концов, победный гол был забит на 74-й минуте матче после того, как футболист "Севильи" Диего Карлос эффектно пробил бисиклетой, а лидер атак "Интера" Ромелу Лукаку, оказавшийся у своих ворот, настолько неудачно подставил ногу под мяч после этогот удара, что провел автогол.

Так "Севилья" победила 3:2 и в 6-й раз в своей истории выиграла Лигу Европы.

 

Видео: 

Sevilla vs Inter 3-2 Highlights & Goals ( Europa league Final ) 2020 HD | 1080i

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