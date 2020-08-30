Обладателя трофея определила серия послематчевых пенальти

30 августа 2020 г. 13:39
Автор: Виталий Лабскир
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Разыгран первый трофей сезона 2020/21 гг. в английском клубном футболе - Суперкубок Англии.

За Суперкубок играли чемпион Англии - "Ливерпуль" и обладатель Кубка Англии - лондонский "Арсенал".

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

Серию же послематчевых пенальти лучше исполнил "Арсенал" - 5:4. Все футболисты "Арсенала", исполнявшие 11-метровые, направили мяч в сетку, включая Пьера-Эмерика Обамеянга, реализовавшего заключительный пенальти. У "Ливерпуля" "слабым звеном" оказался Риан Брюстер, бивший третьим. Он направил мяч в перекладину.

Таким образом, "Арсенал" стал обладателем Кубка Англии.

 

Видео: 

Arsenal vs Liverpool 1-1 (pen 5-4) | Penalty Kicks & Ceremony | 2020

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