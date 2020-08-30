Обладателя трофея определила серия послематчевых пенальти

Разыгран первый трофей сезона 2020/21 гг. в английском клубном футболе - Суперкубок Англии.

За Суперкубок играли чемпион Англии - "Ливерпуль" и обладатель Кубка Англии - лондонский "Арсенал".

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

Серию же послематчевых пенальти лучше исполнил "Арсенал" - 5:4. Все футболисты "Арсенала", исполнявшие 11-метровые, направили мяч в сетку, включая Пьера-Эмерика Обамеянга, реализовавшего заключительный пенальти. У "Ливерпуля" "слабым звеном" оказался Риан Брюстер, бивший третьим. Он направил мяч в перекладину.

Таким образом, "Арсенал" стал обладателем Кубка Англии.