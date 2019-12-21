Обман зрения. Гол, который никто не увидел

21 декабря 2019 г. 14:46
Автор: Виталий Лабскир
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Видеоповтор помог разобраться в ситуации, которая, на первый взгляд, казалась совершенно иной.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Далласом" и "Флоридой" хоккеист "Далласа" Джейми Бенн за 7 минут до конца третьего период нанес бросок по воротам соперников. Создалось впечатление, что вратарь "Флориды" Сергей Бобровский парировал шайбу.

Причем такое впечатление создалось, похоже, и у хоккеистов обеих команд и у зрителей. Во всяком случае, тот же Бенн совершенно не радовался. Он был уверен, что не забил гол.

Но, благодаря видеоповтору, удалось увидеть, что Бобровский не парировал шайбу, а она залетела в ворота.

В итоге гол был засчитан. Но он, разве что, позволил "Далласу" проиграть со счетом 4:7, а не 3:7.

Видео: 

Jamie Benn Scores A Goal For Stars, Nobody Notices

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