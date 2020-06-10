Очень больно. Жесткий нокаут ударами в корпус в главном бою вечера

В прошедшем в Лас-Вегасе первом крупном вечере бокса после коронавирусной паузы главный бой не обманул ожиданий.

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе американец Шакур Стивенсон дрался на категорию выше против Феликса Карабайо из Пуэрто-Рики. Оба боксера действовали активно, охотно шли в размен ударами. Развязка же пришлась на 6-й раунд. Стивенсон двумя ударами в корпус сделал сопернику очень больно. Карабайо упал на колени, корчась от боли. Это был нокаут.

В послужном списке Шакура Стивенсона теперь 14 побед в 14-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 8 - нокаутом.

Остается еще добавить, что за этот поединок Стивенсон получил гонорар в размере 400 тысяч долларов, Карабайо - 50 тысяч.