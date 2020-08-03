Очень большой конфуз. Вратарь сам себе забил гол задницей

Кажется, хоккейный вратарь, слишком расслабился во время коронавирусной паузы.

В НХЛ начался предварительный раунд плей-офф до трех побед. В первом матче между "Эдмонтоном" и "Чикаго" "отличился" вратарь "Эдмонтона" Майк Смит.

В первом же периоде Смит пропустил четыре гола (все они ниже на видео), некоторые из которых, мягко говоря на его совести. Особо показателет первый гол пропущенный Смитом. Мало того, что голкипер "Эдмонтона" "подарил" шайбу Дилану Строуму из "Чикаго", так еще и после броска Строума Смит умудрился забить автогол, направив пятой точкой шайбу в свои ворота. Особенно хорошо сей конфуз голкипера виден на повторе гола на 35-й секунде на видео.

Остается еще добавить, что "Эдмонтон" проиграл это матч 4:6 и, соответственно, уступает теперь 0-1 в серии.